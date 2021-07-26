Британцы Томас Дейли и Мэттью Ли выиграли Олимпиаду в синхронных прыжках в воду

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Британские спортсмены Томас Дейли и Мэттью Ли выиграли Олимпиаду в синхронных прыжках в воду с вышки 10 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат, который позволил им отпраздновать победу, - 471,81 балла. Серебро на счету китайского дуэта Юань Цао и Айсэнь Чэнь - 470,58. Бронза у российского дуэта Александра Бондаря и Виктора Минибаева - 439,92.

Развязка в борьбе за золото была весьма драматичной. Олимпийские чемпионы из Британии безупречно исполнили свой последний сложнейший прыжок, тогда как их соперники из Поднебесной не справились с волнением и выглядели не столь уверенно, что было отражено в судейских оценках.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. Беларусь представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-