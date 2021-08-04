Бронзовый призер Недосеков: моя следующая цель - прыгнуть выше и получить золото

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бронзовый призер XXXII Олимпиады в Токио белорусский легкоатлет Максим Недосеков вернулся в Минск, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень рад, что столько людей меня встречают. Столько неравнодушных ко мне. Сейчас на моей страничке столько негативных комментариев, но ваша поддержка полностью все это перекрывает. Поэтому большое спасибо за поддержку. Она очень нужна мне", - сказал Максим Недосеков.

Спортсмен уверен, что впереди у него еще много олимпиад, где можно будет показать еще лучший результат. "Можно прыгать выше - 2,39 и забирать свое заслуженное золото. Я в себе уверен. Я еще не осознал того, что у меня бронзовая медаль на Олимпийских играх. Результат 2,37 - это тоже хорошо. Как справлялся? Только благодаря своему характеру, стойкости, уверенности в своих попытках, что я прыгну ", - отметил он.

Максим Недосеков подчеркнул, что перелет дался ему тяжело. "Я устал, потерял 3 кг после соревнований. Эмоции просто переполняли и спать тяжело, - добавил он. - Недельку надо отдохнуть. Все осознать, поработать со СМИ. А потом обратно старты. У меня еще около 5 стартов, начиная где-то с 25 числа".

Бронзовая медаль прыгуна в высоту принесла удачу и Витебскому областному комплексному центру олимпийского резерва. Именно туда направлено Br10 тыс. в рамках проекта "Олимпийский выбор". Юные спортсмены Витебска во второй раз получат "олимпийскую" материальную поддержку: после первой белорусской награды в Токио - золота батутиста Ивана Литвиновича - Br20 тыс. направлено витебской СДЮШОР №1.-0-

Фото Павла Орловского, Оксаны Манчук