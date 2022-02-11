Будущие звезды белорусского биатлона стартовали в финале "Снежного снайпера"

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Раубичах" сегодня стартовал финальный этап республиканских соревнований среди юных биатлонистов "Снежный снайпер", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этот турнир проводится уже в 14-й раз и является одним из самых массовых соревнований среди школьников. В прошлом сезоне турнир был отменен в связи с коронавирусом, а на этот раз в нем участвовали более 24 тыс. мальчиков и девочек во всех регионах страны. Право выступить на финальном этапе завоевали 168 лучших, которые прошли чрез сито отборочных состязаний.

Ребята приехали в "Раубичи" еще в начале недели, чтобы качественно подготовиться к очень важным для себя соревнованиям. Некоторые из участников обязательно попадут в поле зрения специалистов Белорусской федерации биатлона, которые проведут тестирование и отберут наиболее талантливых для занятия их любимым видом спорта на более серьезном уровне. В прежние годы в "Снежном снайпере" выступала участница Олимпийских игр в Пекине Алина Пильчук, а также представители юниорской сборной Беларуси Иван Тулатин, Дарья Кудаева, Роман Чепыжов, Наталья Карницкая, Алексей Логинов, Виктория Шашкова и другие спортсмены.

В "Раубичах" юные спортсмены получили возможность соревноваться в отличных условиях: в их распоряжении трасса мирового уровня, новенькая спортивная экипировка, биатлонные мелкокалиберные винтовки. Награждать чемпионов и призеров будут знаменитые белорусские биатлонисты. Для будущих звезд биатлона сделано все, чтобы они смогли проявить себя и обрести мотивацию заниматься спортом дальше. Тем более что перед ними пример Антона Смольского, который совсем недавно стал серебряным призером пекинской Олимпиады.

Соревнования проводятся в трех возрастных группах: младшей (10-11 лет), средней (12-13 лет) и старшей (14-15 лет). Сегодня участники финального этапа проведут спринтерские гонки, а 13 февраля состоятся масс-старты и смешанные эстафеты.

Организуют соревнования Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусская федерация биатлона, Минский горисполком и Минский облисполком.-0-

Фото Оксаны Манчук