Будущие звезды гимнастики выступят на турнире Baby Cup в Минске

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце спорта сегодня состоится финальный этап традиционных детских соревнований по художественной гимнастике Baby Cup BSB Bank, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В этом году турнир проходит уже в 21-й раз. Впервые в истории стартов отбор прошли все без исключения заявки, это говорит о высоком уровне программ. Зрители увидят 80 красочных номеров, которые представят почти 500 талантливых граций. Гимнастки выступят сольно, в паре, группе и будут разделены на четыре возрастные категории: "Немаўляткі" (2014 года рождения), "Расточкі" (2013), "Зорачкі" (2011-2012) и "Надзеі" (2010).

Аналогов Baby Cup BSB Bank нет нигде в мире, эти соревнования - настоящий праздник для детей и их родителей. Неудивительно, что расширяется география стран-участниц. Впервые в Минске выступит юная спортсменка из Италии. Впрочем, организаторы не делают акцент на международном статусе турнира, по их мнению, главное - дать возможность проявить себя белорусским юным спортсменкам, их тренерам, в том числе из регионов.

Впервые ветераны художественной гимнастики будут выставлять одну совещательную оценку, а работу за судейским столом доверят нашим призерам Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Главным судьей соревнований станет Марина Гончарова. Подтвердили свое участие Ксения Санкович, Алеся Бабушкина, Мелитина Станюта, специально из Москвы прилетит Валерия Курильская.

Художественную составляющую, костюмы и декорации оценит певица, дизайнер, бывшая теннисистка Ольга Барабанщикова, музыкальное сопровождение - Иван Вабищевич. В роли судьи выступит и олимпийский чемпион Александр Богданович. Всех участниц организаторы отметят памятными призами, наградят юных спортсменок звезды белорусской художественной гимнастики.

Международные соревнования начнутся в 17.00. Для тех, кто не сможет попасть на трибуны, телеканал "Беларусь 5" предложит телевизионную версию проекта. Генеральный партнер соревнований - BSB Bank, партнер соревнований - Президентский спортивный клуб.-0-