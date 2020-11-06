Букмекерская компания Parimatch — официальный беттинг-партнер сборной Беларуси по гандболу

Компания Parimatch расширяет сотрудничество с Белорусской федерацией гандбола и становится официальным беттинг-партнером мужской национальной команды Республики Беларусь.

По условиям контракта логотип Parimatch можно будет увидеть на игровой форме мужской гандбольной сборной Беларуси во время матчей чемпионата мира 2021 года и квалификационных матчей чемпионата Европы 2022 года. Также символика компании будет присутствовать на игровой площадке и LED-панелях на домашних встречах в квалификации к чемпионату Европы 2022 года.

— Мы рады расширить сотрудничество с белорусским гандболом и стать официальным беттинг-партнером мужской сборной — одной из самых успешных среди игровых национальных команд. В январе мы будем следить за чемпионатом мира в Египте в надежде на новые победы и яркий традиционно качественный гандбол. Также сборную ждет непростая квалификация чемпионата Европы, который может стать для команды пятым подряд. Остается лишь надеяться, что пандемия не отменит турниры, которые обещают стать для белорусских гандболистов шагами вперед, — отметил коммерческий директор Parimatch Belarus Михаил Герасимович.

— Мы начали сотрудничать с компанией Parimatch год назад в рамках партнерства с мужской национальной командой, и то, что сегодня сотрудничество продолжается, – заслуга каждого из нас. Гандбол популярный и самый титулованный среди игровых командных видов спорта в Беларуси. В свою очередь, Parimatch – лидер белорусской беттинговой индустрии с 27-летним опытом и высококлассными специалистами. Компания может привлечь новую целевую аудиторию и развить узнаваемость гандбола.

Мы отмечаем, что прошедший чемпионат Европы 2020 года был успешным для сборной Беларуси не только с точки зрения спортивных достижений, но и абсолютно беспрецедентным в плане медийного освещения. Это получилось во многом благодаря специалистам Parimatch. Надеемся, что мы вместе не сбавим обороты на чемпионате мира 2021 года в Египте, – сказал менеджер Белорусской федерации гандбола Андрей Балецкий.

Parimatch поддерживает федерации и клубы в традиционных и новых видах спорта. Компания развивает сообщества, запускает маркетинговые активации с партнерами и расширяет спортивную экосистему Беларуси.

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