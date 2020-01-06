Булацкий: премия "Белорусский спортивный Олимп" - заслуга всего коллектива телеканала

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Присуждение премии руководителю спортивного телеканала "Беларусь 5" Павлу Булацкому "Белорусский спортивный Олимп" стало для него приятной неожиданностью. Прежде всего это заслуга всего коллектива телеканала, подчеркнул Павел Булацкий в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

В 2019 году был показан рекордный объем трансляций внутренних соревнований: поединки чемпионата и Кубка Беларуси по футболу, хоккею, волейболу, гандболу и другим видам спорта. На достойном уровне было организовано освещение II Европейских игр, которые принимал Минск. Круглосуточное вещание телеканала "Беларусь 5" и канала "Беларусь 5 Интернет", прямые эфиры и оперативные включения с арен, ежедневные информационные выпуски и специальные проекты, эксклюзивные интервью, видовые сюжеты, дневники - все это и многое другое во время освещения мультиспортивного форума увидели как белорусские телезрители, так и иностранные болельщики и гости страны. Кроме того, творческая бригада "Беларусь 5" работала в качестве домашнего вещателя на соревнованиях по самбо и борьбе, за что удостоилась положительных отзывов от испанской компании ISB, отметил Павел Булацкий.

По его словам, уже сейчас идет полномасштабная подготовка к важнейшим спортивным событиям 2020 года, прежде всего летней Олимпиаде в Токио, а также чемпионату Европы по футболу и чемпионату мира по хоккею. Не останутся без внимания и многие другие интересные турниры. В планах спортивных журналистов создание новых программ и проектов, направленных на развитие и популяризацию отечественного спорта, отметил лауреат премии "Белорусский спортивный Олимп".

Павел Булацкий работает на белорусском телевидении с 1996 года. Он был редактором творческого объединения спортивных программ Белорусского телевидения и радиовещания Белтелерадиокомпании, работал специальным корреспондентом АТН, заместителем главного директора главной дирекции телепроизводства, в марте 2013 года возглавил дирекцию спортивного вещания главной программной дирекции генерального продюсерского центра, а с октября 2013 года является главным директором главной дирекции телеканала "Беларусь 5" Национальной государственной телерадиокомпании.

Кроме него, специальной премии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп" 2019 года удостоены спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте Министерства спорта и туризма Владислав Гончаров, а также старший тренер национальной команды по современному пятиборью Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Василий Гулевич. Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности.-0-