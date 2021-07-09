Быстрые, сильные, ловкие. Олимпийские чемпионы и призеры разных лет – собрали фотоподборку

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Они вошли в историю спорта. Александр Медведь, Ольга Корбут, Елена Белова, Нелли Ким… Впервые белорусы приняли участие в Олимпиаде 1952 года в Хельсинки в составе сборной СССР. С тех пор белорусские спортсмены продолжают традицию и оставляют свои имена в олимпийской истории. Гребцы Александр и Андрей Богдановичи, батутист Владимир Гончаров, биатлонистки Скардино, Кривко, Алимбекова, Домрачева и многие-многие другие. Лучшие представители белорусского спорта – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Ромуальд Клим, легкая атлетика (метание молота), чемпион XVIII летних Олимпийских игр Токио-1964

Александр Медведь, вольная борьба, трехкратный олимпийский чемпион

Ирина Ятченко, легкая атлетика (метание диска), бронзовый призер XXVII летних Олимпийских игр Сидней-2000

Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева, биатлон (эстафетная гонка 4х6 км), чемпионки XXIII зимних Олимпийских игр Пхенчхан-2018

Дарья Домрачева, биатлон, четырехкратная олимпийская чемпионка

Игорь Астапкович, легкая атлетика (метание молота), двукратный призер Олимпийских игр

Татьяна Ледовская, легкая атлетика (эстафета 4х400 м), чемпионка XXIV летних Олимпийских игр Сеул-1988

Елена Швайбович, баскетбол, чемпионка XXV летних Олимпийских игр Барселона-1992

Нелли Ким, спортивная гимнастика, пятикратная олимпийская чемпионка

Глафира Мартинович, Ксения Санкович, Алеся Бабушкина, Анастасия Иванькова, Алина Тумилович и Зинаида Лунина, художественная гимнастика, бронзовые призеры XXIX летних Олимпийских игр Пекин-2008

Джавид Гамзатов, греко-римская борьба, бронзовый призер XXXI летних

Марина Лобач, художественная гимнастика, чемпионка XXIV летних Олимпийских игр Сеул-1988

Юрий Шевцов, гандбол, чемпион XXIV летних Олимпийских игр Сеул-1988

Ибрагим Саидов, вольная борьба, бронзовый призер XXXI летних Олимпийских игр Рио-де-Жанейро-2016

Александр и Андрей Богдановичи, гребля (каноэ), чемпионы XXIX летних Олимпийских игр Пекин-2008

Анна Гуськова, фристайл, чемпионка XXIII зимних Олимпийских игр Пхенчхан-2018

Иван Едешко, баскетбол, чемпион XX летних Олимпийских игр Мюнхен-1972

Виталий Щербо, спортивная гимнастика, шестикратный олимпийский чемпион

Алла Цупер, фристайл, чемпионка XXII зимних Олимпийских игр Сочи-2014

Екатерина Карстен, академическая гребля, двукратная олимпийская чемпионка

Ольга Корбут, спортивная гимнастика, четырехкратная олимпийская чемпионка

Игорь Макаров, дзюдо, чемпион XXVIII летних Олимпийских игр Афины-2004

Нелли Ким, спортивная гимнастика, пятикратная олимпийская чемпионка

Мария Мамошук, вольная борьба, серебряный призер XXXI летних Олимпийских игр Рио-де-Жанейро-2016

Владислав Гончаров, прыжки на батуте, чемпион XXXI летних Олимпийских игр Рио-де-Жанейро-2016

Сергей Мартынов, пулевая стрельба (винтовка), чемпион XXX летних Олимпийских игр Лондон-2012

Дарья Домрачева, биатлон, четырехкратная олимпийская чемпионка