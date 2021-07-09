Быстрые, сильные, ловкие. Олимпийские чемпионы и призеры разных лет – собрали фотоподборку

Леонид Тараненко, тяжелая атлетика, чемпион XXII летних Олимпийских игр Москва-1980
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Они вошли в историю спорта. Александр Медведь, Ольга Корбут, Елена Белова, Нелли Ким… Впервые белорусы приняли участие в Олимпиаде 1952 года в Хельсинки в составе сборной СССР. С тех пор белорусские спортсмены продолжают традицию и оставляют свои имена в олимпийской истории. Гребцы Александр и Андрей Богдановичи, батутист Владимир Гончаров, биатлонистки Скардино, Кривко, Алимбекова, Домрачева и многие-многие другие. Лучшие представители белорусского спорта – в архивных фотографиях БЕЛТА.
Ромуальд Клим, легкая атлетика (метание молота), чемпион XVIII летних Олимпийских игр Токио-1964
Александр Медведь, вольная борьба, трехкратный олимпийский чемпион
Ирина Ятченко, легкая атлетика (метание диска), бронзовый призер XXVII летних Олимпийских игр Сидней-2000
Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева, биатлон (эстафетная гонка 4х6 км), чемпионки XXIII зимних Олимпийских игр Пхенчхан-2018
Дарья Домрачева, биатлон, четырехкратная олимпийская чемпионка
Игорь Астапкович, легкая атлетика (метание молота), двукратный призер Олимпийских игр
Татьяна Ледовская, легкая атлетика (эстафета 4х400 м), чемпионка XXIV летних Олимпийских игр Сеул-1988
Елена Швайбович, баскетбол, чемпионка XXV летних Олимпийских игр Барселона-1992
Нелли Ким, спортивная гимнастика, пятикратная олимпийская чемпионка
Глафира Мартинович, Ксения Санкович, Алеся Бабушкина, Анастасия Иванькова, Алина Тумилович и Зинаида Лунина, художественная гимнастика, бронзовые призеры XXIX летних Олимпийских игр Пекин-2008
Джавид Гамзатов, греко-римская борьба, бронзовый призер XXXI летних
Марина Лобач, художественная гимнастика, чемпионка XXIV летних Олимпийских игр Сеул-1988
Юрий Шевцов, гандбол, чемпион XXIV летних Олимпийских игр Сеул-1988
Ибрагим Саидов, вольная борьба, бронзовый призер XXXI летних Олимпийских игр Рио-де-Жанейро-2016
Александр и Андрей Богдановичи, гребля (каноэ), чемпионы XXIX летних Олимпийских игр Пекин-2008
Анна Гуськова, фристайл, чемпионка XXIII зимних Олимпийских игр Пхенчхан-2018
Иван Едешко, баскетбол, чемпион XX летних Олимпийских игр Мюнхен-1972
Виталий Щербо, спортивная гимнастика, шестикратный олимпийский чемпион
Алла Цупер, фристайл, чемпионка XXII зимних Олимпийских игр Сочи-2014
Екатерина Карстен, академическая гребля, двукратная олимпийская чемпионка
Ольга Корбут, спортивная гимнастика, четырехкратная олимпийская чемпионка
Игорь Макаров, дзюдо, чемпион XXVIII летних Олимпийских игр Афины-2004
Нелли Ким, спортивная гимнастика, пятикратная олимпийская чемпионка
Мария Мамошук, вольная борьба, серебряный призер XXXI летних Олимпийских игр Рио-де-Жанейро-2016
Владислав Гончаров, прыжки на батуте, чемпион XXXI летних Олимпийских игр Рио-де-Жанейро-2016
Сергей Мартынов, пулевая стрельба (винтовка), чемпион XXX летних Олимпийских игр Лондон-2012
Дарья Домрачева, биатлон, четырехкратная олимпийская чемпионка