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09 июля 2021, 09:05

Быстрые, сильные, ловкие. Олимпийские чемпионы и призеры разных лет – собрали фотоподборку

Леонид Тараненко, тяжелая атлетика, чемпион XXII летних Олимпийских игр Москва-1980
Леонид Тараненко, тяжелая атлетика, чемпион XXII летних Олимпийских игр Москва-1980

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Они вошли в историю спорта. Александр Медведь, Ольга Корбут, Елена Белова, Нелли Ким… Впервые белорусы приняли участие в Олимпиаде 1952 года в Хельсинки в составе сборной СССР. С тех пор белорусские спортсмены продолжают традицию и оставляют свои имена в олимпийской истории. Гребцы Александр и Андрей Богдановичи, батутист Владимир Гончаров, биатлонистки Скардино, Кривко, Алимбекова, Домрачева и многие-многие другие. Лучшие представители белорусского спорта – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Ромуальд Клим, легкая атлетика (метание молота), чемпион XVIII летних Олимпийских игр Токио-1964
Ромуальд Клим, легкая атлетика (метание молота), чемпион XVIII летних Олимпийских игр Токио-1964

Александр Медведь, вольная борьба, трехкратный олимпийский чемпион
Александр Медведь, вольная борьба, трехкратный олимпийский чемпион

Ирина Ятченко, легкая атлетика (метание диска), бронзовый призер XXVII летних Олимпийских игр Сидней-2000
Ирина Ятченко, легкая атлетика (метание диска), бронзовый призер XXVII летних Олимпийских игр Сидней-2000

Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева, биатлон (эстафетная гонка 4х6 км), чемпионки XXIII зимних Олимпийских игр Пхенчхан-2018
Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева, биатлон (эстафетная гонка 4х6 км), чемпионки XXIII зимних Олимпийских игр Пхенчхан-2018

Дарья Домрачева, биатлон, четырехкратная олимпийская чемпионка
Дарья Домрачева, биатлон, четырехкратная олимпийская чемпионка

Игорь Астапкович, легкая атлетика (метание молота), двукратный призер Олимпийских игр
Игорь Астапкович, легкая атлетика (метание молота), двукратный призер Олимпийских игр

Татьяна Ледовская, легкая атлетика (эстафета 4х400 м), чемпионка XXIV летних Олимпийских игр Сеул-1988
Татьяна Ледовская, легкая атлетика (эстафета 4х400 м), чемпионка XXIV летних Олимпийских игр Сеул-1988

Елена Швайбович, баскетбол, чемпионка XXV летних Олимпийских игр Барселона-1992
Елена Швайбович, баскетбол, чемпионка XXV летних Олимпийских игр Барселона-1992

Нелли Ким, спортивная гимнастика, пятикратная олимпийская чемпионка
Нелли Ким, спортивная гимнастика, пятикратная олимпийская чемпионка

Глафира Мартинович, Ксения Санкович, Алеся Бабушкина, Анастасия Иванькова, Алина Тумилович и Зинаида Лунина, художественная гимнастика, бронзовые призеры XXIX летних Олимпийских игр Пекин-2008
Глафира Мартинович, Ксения Санкович, Алеся Бабушкина, Анастасия Иванькова, Алина Тумилович и Зинаида Лунина, художественная гимнастика, бронзовые призеры XXIX летних Олимпийских игр Пекин-2008

Джавид Гамзатов, греко-римская борьба, бронзовый призер XXXI летних
Джавид Гамзатов, греко-римская борьба, бронзовый призер XXXI летних

Марина Лобач, художественная гимнастика, чемпионка XXIV летних Олимпийских игр Сеул-1988
Марина Лобач, художественная гимнастика, чемпионка XXIV летних Олимпийских игр Сеул-1988

Юрий Шевцов, гандбол, чемпион XXIV летних Олимпийских игр Сеул-1988
Юрий Шевцов, гандбол, чемпион XXIV летних Олимпийских игр Сеул-1988

Ибрагим Саидов, вольная борьба, бронзовый призер XXXI летних Олимпийских игр Рио-де-Жанейро-2016
Ибрагим Саидов, вольная борьба, бронзовый призер XXXI летних Олимпийских игр Рио-де-Жанейро-2016

Александр и Андрей Богдановичи, гребля (каноэ), чемпионы XXIX летних Олимпийских игр Пекин-2008
Александр и Андрей Богдановичи, гребля (каноэ), чемпионы XXIX летних Олимпийских игр Пекин-2008

Анна Гуськова, фристайл, чемпионка XXIII зимних Олимпийских игр Пхенчхан-2018
Анна Гуськова, фристайл, чемпионка XXIII зимних Олимпийских игр Пхенчхан-2018

Иван Едешко, баскетбол, чемпион XX летних Олимпийских игр Мюнхен-1972
Иван Едешко, баскетбол, чемпион XX летних Олимпийских игр Мюнхен-1972

Виталий Щербо, спортивная гимнастика, шестикратный олимпийский чемпион
Виталий Щербо, спортивная гимнастика, шестикратный олимпийский чемпион

Алла Цупер, фристайл, чемпионка XXII зимних Олимпийских игр Сочи-2014
Алла Цупер, фристайл, чемпионка XXII зимних Олимпийских игр Сочи-2014

Екатерина Карстен, академическая гребля, двукратная олимпийская чемпионка
Екатерина Карстен, академическая гребля, двукратная олимпийская чемпионка

Ольга Корбут, спортивная гимнастика, четырехкратная олимпийская чемпионка
Ольга Корбут, спортивная гимнастика, четырехкратная олимпийская чемпионка

Игорь Макаров, дзюдо, чемпион XXVIII летних Олимпийских игр Афины-2004
Игорь Макаров, дзюдо, чемпион XXVIII летних Олимпийских игр Афины-2004

Нелли Ким, спортивная гимнастика, пятикратная олимпийская чемпионка
Нелли Ким, спортивная гимнастика, пятикратная олимпийская чемпионка

Мария Мамошук, вольная борьба, серебряный призер XXXI летних Олимпийских игр Рио-де-Жанейро-2016
Мария Мамошук, вольная борьба, серебряный призер XXXI летних Олимпийских игр Рио-де-Жанейро-2016

Владислав Гончаров, прыжки на батуте, чемпион XXXI летних Олимпийских игр Рио-де-Жанейро-2016
Владислав Гончаров, прыжки на батуте, чемпион XXXI летних Олимпийских игр Рио-де-Жанейро-2016

Сергей Мартынов, пулевая стрельба (винтовка), чемпион XXX летних Олимпийских игр Лондон-2012
Сергей Мартынов, пулевая стрельба (винтовка), чемпион XXX летних Олимпийских игр Лондон-2012

Дарья Домрачева, биатлон, четырехкратная олимпийская чемпионка
Дарья Домрачева, биатлон, четырехкратная олимпийская чемпионка

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