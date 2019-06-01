Бывший форвард мадридского "Реала" и "Арсенала" погиб в аварии

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) выразили соболезнования в связи с гибелью футболиста Хосе Антонио Рейеса, сообщают пресс-службы организаций.

35-летний футболист скончался сегодня в результате аварии на выезде из города Утрeра. Прибывшие на место ДТП медики не смогли его спасти. Причина аварии пока неизвестна.

Хосе Антонио Рейес становился чемпионом Англии в составе лондонского "Арсенала" (2004), побеждал в испанском чемпионате с мадридским "Реалом" (2007). Он являлся единственным пятикратным чемпионом Лиги Европы (трижды в составе "Севильи", дважды - "Атлетико"). За основную национальную команду сыграл 22 матча и забил четыре гола.-0-