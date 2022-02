"Чаусы, вперед!" Белорусские биатлонисты получают тысячи лайков и слов поддержки на старте ОИ-2022

Накануне на Играх в Пекине был разыгран первый комплект биатлонных медалей - своих обладателей нашли награды смешанной эстафеты. Белорусский квартет, будучи одним из претендентов на попадание в тройку, занял в итоге шестое место. Тем не менее болельщики продолжают верить в команду - посты наших биатлонистов в социальных сетях собрали тысячи позитивных комментариев и положительных реакций. Спортсменов поддержали фанаты из разных стран и, конечно, земляки.

В составе белорусской четверки гонку открывала Динара Алимбекова. Биатлонистка показала одну из лучших скоростей на своем этапе и в условиях сильнейшего ветра использовала всего два дополнительных патрона. Эстафету Динара передавала на высокой третьей позиции - болельщики были в восторге. Особенно теплые слова в адрес спортсменки пришли с малой родины. Вот некоторые из них.

nikolai_berlin_krasnojarsk: "Динара, вперед! Пусть твоя золотая медаль тебя найдет!"

Свое восхищение Алимбековой выразили не только поклонники биатлона из Беларуси, но и зарубежные фанаты.

strigo8888: "Все нормально, удачи в гонках… Чаусы, вперед!"

lena_greenway_usa: "Динара, ты большая умница! Так держать. Победы тебе в личных состязаниях!"

evgen1984globazh: "Молодец, Динара! Ты была сильнейшим звеном команды!"

reinhard_999: Good start for you. Have fun and don't let the cold bother you. (Хороший старт для вас. Получайте удовольствие и пусть мороз вас не беспокоит).

ladoferjancic: Dinara, you are in top shape and you'll win an olympic medal! (Динара, вы в отличной форме, у вас еще будет олимпийская медаль!)

sant.orp: Congrats from Finland! (Мои поздравления из Финляндии!).

На втором этапе за Беларусь бежала Анна Сола. Спортсменка заставила поволноваться уже на стрельбе из положения лежа - Анне понадобились все три доппатрона. К счастью, белоруска справилась с мишенями и сохранила третье место. Однако на стойке Соле все же не повезло, и биатлонистка зашла на два штрафных круга. Но несмотря на все, в адрес Анны в Instagram летят исключительно подбадривающие сообщения.

eugenegalas: "Не, отчаивайся, Аня. Будет и на нашей улице праздник!"

alena_gerasimka: "Аня, ты большая молодец. У тебя обязательно все получится. Только не падай духом и не сдавайся".

_tatarinzev_: "Анька, ты возьмешь свое в спринте! Верь в себя, и все получится! А невезуха в стрельбе у всех бывает. Вперед!"

joyjoy365x: "Анюта, желаю Вам, чтобы наконец стало теплее, чтобы Вы не мерзли, тогда будет крепкая рука, а все остальное у Вас есть! Удачи на всех индивидуальных гонках!"

Никита Лобастов принимал эстафету шестым. На двух огневых рубежах спортсмен промахнулся всего дважды, благодаря чему сохранил свою позицию, отставая от бронзовой строки менее чем на полминуты. Чтобы рассчитывать на медаль, финишер нашей команды Антон Смольский должен был стрелять чисто и ожидать ошибок от соперников. Однако конкуренты подарков не сделали, а сам Антон взял четыре дополнительных патрона. Тем не менее настоящие болельщики остались довольны итоговым результатом. Вот их отклики.

kristinakhomichuk: "Спасибо за прекрасную гонку в невероятно сложных погодных условиях! Вы - огонь!"

rusario_bel: "Ребята, молодцы! Еще обязательно наведем шороху!"

tatiana_solonovich: "Это только начало! И такой прекрасный результат! Надеюсь, вы чувствуете нашу поддержку!"

andreymalevan: "Молодцы, хороший старт на Олимпиаде. Медали будут точно!"

Наставник биатлонной команды Олег Рыженков, подводя итоги гонки, отметил, что первый старт на Играх всегда волнителен, особенно при такой неприятной погоде. "Команды, которые завоевали медали, выступили на высоком уровне, попав на пьедестал даже с допущенными ошибками. Думаю, что этот результат наших ребят только разозлит и раззадорит".

Следующий биатлонный старт в рамках ОИ-2022 в Пекине состоится уже завтра - девушки определят сильнейших в индивидуальной гонке на 15 км.

Скриншоты из Instagram-аккаунтов спортсменов

БЕЛТА.-0-