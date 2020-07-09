ЧЕ-2020 по современному пятиборью в Венгрии отменен

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по современному пятиборью, который 17-21 сентября должен был пройти в Секешфехерваре (Венгрия), отменен из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

Таким образом, следующее континентальное первенство в данном виде спорта примет в 2021 году Нижний Новгород. Состязания планируется провести с 23 июля по 8 августа. В их рамках пройдет и перенесенный выборный конгресс Европейской конфедерации современного пятиборья, которую с 2012 года возглавляет олимпийский чемпион Дмитрий Сватковский из России. До этого момента он продолжит исполнять свои обязанности.

Европейские континентальные первенства по современному пятиборью среди мужчин и женщин до 1999 года включительно проводились раздельно. В 2017 году турнир проходил в Минске. За суверенную историю страны белорусские рыцари пяти качеств завоевали на чемпионатах Европы 25 (4-9-12) наград различного достоинства.-0-