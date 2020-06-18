ЧЕ-2022 по летним видам спорта в Мюнхене пополнили четыре дисциплины

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по летним видам спорта в Мюнхене пополнился стартами по пляжному волейболу, настольному теннису, скалолазанию и греблей на байдарках и каноэ, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт состязаний.

Ранее мультиспортивный форум в третьем по величине городе Германии объединил такие виды спорта, как легкая атлетика, велоспорт, спортивная гимнастика, академическая гребля и триатлон. Старты пройдут 11-21 августа 2022 года.

"Это будет грандиозный спортивный фестиваль. Особенно жду олимпийских дисциплин, которые будут наполнены новой жизнью. Верю в концепцию равнозначного развития стандартов всего спектра видов спорта, представленных во время данного события. Кто еще проводил сразу девять чемпионатов Европы в таких разнообразных дисциплинах и в одном месте? Я уверен, что эти состязания создадут прецедент и будут служить моделью состязаний по всей Европе", - сказал министр внутренних дел и интеграции немецкой федеральной земли Бавария Йоахим Херманн.

Первый в истории чемпионат Европы по летним видам спорта состоялся в 2018 году в шотландском Глазго и немецком Берлине. Сборная Беларуси в общем зачете турнира заняла 15-е место, завоевав 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.-0-