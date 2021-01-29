ЧЕ-2024 по художественной гимнастике пройдет в Будапеште

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы 2024 года по художественной гимнастике пройдет в Будапеште (Венгрия). Такая информация содержится в официальном аккаунте Европейского гимнастического союза (UEG) в Twitter.

В 2021 году чемпионат Европы должен пройти в Варне (Болгария), в 2022-м турнир примет Тель-Авив (Израиль), а в 2023-м соревнования состоятся в Москве. В 2020 году их принял Киев. Сборная Беларуси в столице Украины завоевала пять наград. Алина Горносько и Анастасия Салос выиграли серебро и бронзу в многоборье среди взрослых. Дина Агишева стала чемпионкой в упражнении со скакалкой в турнире юниорок. Елизавета Зорькина в данной возрастной группе стала обладательницей серебра и бронзы в упражнениях с булавами и мячом соответственно.

Европейское первенство дважды проходило в Беларуси, в 2011 и 2015 годах. Столица Венгрии ранее принимала континентальный форум в 1999 и 2017 годах.-0-