ЧЕ по биатлону-2020 пройдет в "Раубичах"

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесен из Отепя (Эстония) в "Раубичи", информация об этом размещена на официальном сайте Международного союза биатлонистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спорткомплекс под Минском примет и этап Кубка IBU.
Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.
Спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг так прокомментировал решение белорусской стороны принять ЧЕ для официального сайта Международного союза биатлонистов: "IBU хотел бы поблагодарить "Раубичи" за организацию чемпионата Европы в столь короткие сроки. Поскольку вскоре в Беларуси пройдет финал Кубка IBU, это решение является наиболее правильным и экономически эффективным для спортсменов, организаторов и национальных федераций". Он также отметил, что мероприятие станет хорошей подготовкой для белорусской стороны, поскольку в марте 2022 года "Раубичи" будут принимать Кубок мира.
Изначально Международный союз биатлонистов должен был принять решение о переносе чемпионата Европы 15 февраля, но сделал это ранее, поскольку прогноз погоды не радовал организаторов соревнований в Отепя.
Чемпионат Европы второй год подряд будет проходить в белорусских "Раубичах". Соревнования начнутся 26 февраля и закончатся 1 марта.
Ранее в Отепя был отменен этап Кубка мира по лыжному двоеборью, который должен был пройти с 8 по 9 февраля.-0-