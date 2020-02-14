ЧЕ по биатлону-2020 пройдет в "Раубичах"

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесен из Отепя (Эстония) в "Раубичи", информация об этом размещена на официальном сайте Международного союза биатлонистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спорткомплекс под Минском примет и этап Кубка IBU.

Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.

Проведение ЧЕ по биатлону не потребует дополнительных финансов - Гагиев "По самым скромным расчетам, мы получим в два с половиной раза больше денег, чем уйдет на организацию чемпионата Европы", - пояснил директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Александр Гагиев.

Спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг так прокомментировал решение белорусской стороны принять ЧЕ для официального сайта Международного союза биатлонистов: "IBU хотел бы поблагодарить "Раубичи" за организацию чемпионата Европы в столь короткие сроки. Поскольку вскоре в Беларуси пройдет финал Кубка IBU, это решение является наиболее правильным и экономически эффективным для спортсменов, организаторов и национальных федераций". Он также отметил, что мероприятие станет хорошей подготовкой для белорусской стороны, поскольку в марте 2022 года "Раубичи" будут принимать Кубок мира.

Изначально Международный союз биатлонистов должен был принять решение о переносе чемпионата Европы 15 февраля, но сделал это ранее, поскольку прогноз погоды не радовал организаторов соревнований в Отепя.

Чемпионат Европы второй год подряд будет проходить в белорусских "Раубичах". Соревнования начнутся 26 февраля и закончатся 1 марта.

Ранее в Отепя был отменен этап Кубка мира по лыжному двоеборью, который должен был пройти с 8 по 9 февраля.-0-