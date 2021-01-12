ЧЕ по биатлону в 2021 году пройдет в запланированные сроки

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по биатлону в 2021 году пройдет в ранее запланированные сроки. Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает БЕЛТА.

Решение было принято после заключительных инспекционных визитов в польский город Душники-Здруй, где пройдет континентальный форум в этом году с 27 по 31 января. Спортсмены разыграют награды в таких видах программы, как индивидуальные гонки, спринт и пасьют среди мужчин и женщин, а также супермикст и смешанная эстафета 4Х6.

В 2019-м и 2020 годах состязания сильнейших стреляющих лыжников Европы принимал РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи". Также Беларусь принимала континентальные старты в 1998-м и 2004 годах. В 2020 году белорусские биатлонисты завоевали первое место в медальном зачете соревнований, выиграв три золотых и одну бронзовую медали. Также в тройке лучших дружин турнира были российская (2-2-0) и норвежская сборные (1-2-3).-0-