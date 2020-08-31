ЧЕ по грэпплингу в Польше перенесен на декабрь

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по грэпплингу в Польше перенесен на декабрь. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Белорусской федерации грэпплинга Вахтанг Сохадзе.

"Ранее планировалось, что континентальный форум пройдет 3 октября в Познани, однако из-за пандемии коронавируса Европейская федерация ADCC приняла решение о переносе соревнований на декабрь, - сказал Вахтанг Сохадзе. - К сожалению, также в связи с рядом неблагоприятных факторов в 2020 году уже не представляется возможным провести необходимое количество турниров для выявления победителей проекта "Битва за пояс". По решению руководства ADCC Беларусь переносит данный проект на 2021 год".

Он отметил, что представители белорусских клубов грэпплинга проинформированы и продолжают готовиться к чемпионату Европы.

ЧЕ по грэпплингу ADCC станет отбором на мировой форум, где примут участие топ-16 атлетов, прошедшие континентальные отборы, а также специально приглашенные чемпионы прошлых лет.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Он не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.-0-