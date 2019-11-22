ЧЕ по индорхоккею-2020 среди женских команд в Минске станет отборочным к Кубку мира-2021

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд, который пройдет в столичном Дворце спорта 24-26 января 2020 года, станет отборочным к Кубку мира-2021, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской федерации хоккея на траве Екатерина Духович.

Минский турнир соберет восемь лучших команд Европы из Австрии, Беларуси, Бельгии, Германии, Нидерландов, Украины, Чехии и Швейцарии.

Екатерина Духович отметила, что по итогам соревнований шесть лучших команд получат право сыграть в главном турнире в 2021 году. По ее словам, такое распределение квот основывалось на итогах Кубка мира 2018 года. Пять квот получили пять лучших европейских коллективов, еще одну - дружина из Океании. Кроме них на Кубок мира автоматически квалифицируются хозяева турнира и пять континентальных чемпионов.

На чемпионатах Европы 2016 и 2018 годов женская национальная команда Беларуси завоевала бронзовые медали.-0-