ЧЕ по прыжкам на батуте пройдет в Сочи в 2021 году

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по прыжкам на батуте пройдет в Сочи с 29 апреля по 2 мая 2021 года. Такая информация размещена в официальном Twitter-аккаунте Европейского гимнастического союза (UEG), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Изначально планировалось, что континентальный форум пройдет 7-10 мая текущего года в шведском Гетеборге. Но из-за пандемии коронавируса состязания были перенесены.

Россия уже дважды принимала чемпионаты Европы по прыжкам на батуте - в 2002 и 2012 годах. Тогда соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

ЧЕ по прыжкам на батуте проходит один раз в два года. Параллельно проводится континентальный форум среди юниоров (14-17 лет). Белорусские спортсмены в 2018 году в Баку завоевали 9 золотых (четыре у взрослых и пять у юниоров) и 4 серебряные (две у взрослых и две у юниоров) медали.

На Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, в прыжках на батуте будут разыграны два комплекта наград.-0-