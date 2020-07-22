ЧЕ по самбо в Екатеринбурге перенесен на ноябрь

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге перенесен во второй раз. Планируется, что континентальный форум пройдет 27-29 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение из-за пандемии коронавируса было принято Международной федерацией самбо. Изначально континентальный форум должен был пройти 21-25 мая, но из-за эпидемиологической ситуации его перенесли на 17-21 сентября. Организаторы надеются, что к ноябрю ситуация с вирусом в Европе нормализуется.

В 2020 году список соревнований по самбо, которые не будут проводиться, пополнили следующие состязания: чемпионат мира среди кадетов, Панамериканский турнир, чемпионат Азии, открытый Кубок Европы, международные турниры "Мемориал Бурдикова", "Кубок Байкала", "Мемориал Чохели", "Мемориал Потапова" и международный турнир на призы президента Татарстана.

Главный тренер сборной Беларуси по самбо Дмитрий Базылев отметил, что с 20 июля по 12 августа белорусские спортсмены находятся на сборе в "Стайках". "Мы тренируемся, готовимся и надеемся, что хотя бы чемпионат мира пройдет в свои сроки - 6-8 ноября в Ашхабаде (Туркменистан). В середине сентября проведем чемпионат Беларуси. Соревнований нет, спортсмены без турниров уже заскучали, - сказал он. - Главный старт для нас в этом сезоне - мировой форум. Несмотря на то, что состязания пройдут плотно, надеемся на хороший результат".

Он добавил, что на континентальном и мировом форумах выступят разные составы. "Кому-то все же придется бороться и там и там, но в основном будут разные составы", - добавил Дмитрий Базылев.

Ранее наставник сборной отмечал, что белорусские самбисты намерены завоевать не менее 10 наград на чемпионате Европы в Екатеринбурге.

На континентальном форуме-2019 в испанском Хихоне сборная Беларуси по самбо заняла четвертое место в общекомандном зачете, завоевав одну золотую, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Самбо - неолимпийский вид спорта, 30 октября 2018 года Международный олимпийский комитет объявил о временном признании самбо.-0-