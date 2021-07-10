ЧЕ по современному пятиборью-2022 пройдет в Венгрии

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по современному пятиборью в 2022 году пройдет в Секешфехерваре (Венгрия), сообщает ТАСС со ссылкой на информацию президента Европейской конфедерации современного пятиборья Татьяны Ардабьевой.

"Следующий чемпионат Европы пройдет в 2022 году в Секешфехерваре, точные даты проведения соревнований пока не определены. Венгрия должна была проводить этот турнир в прошлом году, но из-за пандемии соревнования тогда были отменены", - сказала Татьяна Ардабьева.

Последний раз Секешфехервар принимал у себя чемпионат Европы по современному пятиборью в 2018 году. Европейские первенства в этом городе проходили также в 1997, 2000 и 2014 годах.

Предолимпийский чемпионат Европы по современному пятиборью проходит в эти дни в Нижнем Новгороде, турнир завершится 11 июля. Белорусские рыцари пяти качеств выиграли золото в женской и серебро в мужской эстафетах.-0-