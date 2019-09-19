Чеферин: УЕФА поможет Белорусской федерации футбола развивать вид спорта в стране

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поможет Белорусской федерации футбола развивать вид спорта в стране, заявил президент организации Александер Чеферин во время пресс-конференции в Доме футбола, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о новых шагах в этом направлении, высокий гость из Словении отметил, что УЕФА не только продолжит оказывать помощь в развитии инфраструктуры, в первую очередь в регионах, но и будет способствовать обучению белорусских тренеров. По его мнению, это поможет созданию эффективной системы подготовки молодых игроков, которые со временем дадут результат. "Одних денег недостаточно. Важно создать школу, идти пошагово вперед - и успех придет",- отметил Александер Чеферин.

"Во время визита я увидел огромную заинтересованность в сотрудничестве. Осталось дать небольшой толчок в этом направлении, чтобы развитие белорусского футбола вышло на новый уровень", - заявил президент УЕФА.

Отвечая на вопрос о возможной организации в стране масштабных состязаний, высокий гость выразил уверенность, что Беларусь способна принять спортивный форум самого высокого уровня.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прибыл в Минск. Это его первый визит в Беларусь. Глава УЕФА встретился с главой государства Александром Лукашенко, затем провел переговоры с председателем АБФФ Владимиром Базановым относительно возможности проведения в Минске финального матча Суперкубка УЕФА и участия Беларуси в других мероприятиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.

Словенский футбольный функционер Александер Чеферин был избран президентом УЕФА в сентябре 2016 года, сменив на этом посту француза Мишеля Платини.

Сотрудничество Беларуси с УЕФА осуществляется через ассоциацию "Белорусская федерация футбола" (АБФФ), которая является членом союза с 1993 года.

В 2019 году Минск впервые в истории принимал конференцию УЕФА по массовому футболу, в ней участвовали около 200 человек из 55 стран.-0-