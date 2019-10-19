Челябинский "Динамо-Метар" проиграл в матче 2-го тура российской волейбольной суперлиги

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Челябинский "Динамо-Метар", которым руководит белорусский специалист Денис Матвеев и в котором выступают представительницы сборной Беларуси Анна Калиновская и Татьяна Маркевич, во втором туре российской волейбольной суперлиги уступил "Енисею" из Красноярска со счетом 2:3 (23:25, 23:25, 25:23, 25:17, 17:19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проиграв две партии, челябинки ценой невероятных усилий смогли перевести игру на тай-брейк. Инициатива на решающем отрезке матча переходила из рук в руки, но волейболистки "Енисея" были удачливее команды уроженца Витебщины.

На счету Татьяны Маркевич 16 очков и 40 процентов позитивного приема. У Анны Калиновской 8 пунктов, три из которых она заработала на блоке. Обе белоруски удостоились положительных откликов специалистов о своей игре.

Денис Матвеев так прокомментировал журналистам исход неудачной для его подопечных игры: "Матч получился очень эмоциональным и равным. К сожалению, мы потеряли очки, хотя должны были все решать ранее, упустив выигранную вторую партию. Ну а тай-брейк – это лотерея. В ней гостям повезло чуть больше. Этот матч многому научил наших девушек. Именно через такие битвы и формируется характер и рост мастерства. Не сомневаюсь, что в ближайших матчах этот опыт им поможет", отметил белорусский специалист.-0-