Челябинский "Трактор" обыграл "Кунлунь" в матче чемпионата КХЛ

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Челябинский "Трактор" обыграл китайский "Кунлунь" в матче чемпионата КХЛ со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел с преимуществом челябинского клуба, цвета которого защищают игроки сборной Беларуси Ник Бэйлен и Олег Евенко. Уже на третьей минуте китайская команда оказалась в роли отыгрывающейся после шайбы Александра Авцина. На 24-й минуте он оформил голевой дубль. Подарил надежду "красным звездам" на благоприятный исход встречи Андрей Баканов, но Вячеслав Основин, также забросивший две шайбы, интригу погасил. Лукас Локхарт сократил отставание "Кунлуня" от соперников. Но большего игрокам китайского клуба сделать не удалось. Не помогло даже снятие вратаря на последней минуте встречи.

В еще одном матче екатеринбургский "Автомобилист" с трудом переиграл нур-султанский "Барыс" - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). Команда из Екатеринбурга повела в счете уже на второй минуте - отличился Питер Холланд. Спустя пять минут Брюс Майсек удвоил преимущество. Однако "Барыс" не сдался. Роман Старченко порадовал болельщиков казахстанской дружины. На это взятие ворот екатеринбургские хоккеисты ответили голом Алексея Макеева. Якоб Лилья забросил вторую шайбу для клуба из Нур-Султана, однако большего гостям добиться не удалось, и они вынуждены были признать поражение.-0-