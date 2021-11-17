Челябинский "Трактор" обыграл "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Челябинский "Трактор" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ. Победитель был выявлен в буллитной серии - 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч выдался весьма зрелищным. Хоккеисты обеих дружин демонстрировали отличное катание. Как игроки "Трактора", так и "Сибири" старались не уступать друг другу, навязывая единоборства на каждом участке ледовой площадки.

У победителей первую шайбу забросил Вячеслав Основин (7-я минута), которому ассистировали Илья Карпухин и Владимир Ткачев. Второе взятие ворот на счету Никиты Тертышного (26). Отметим, что в этом результативном выпаде на ворота "Сибири" ассистентом выступил игрок белорусской сборной Ник Бэйлен, получивший пас от Владимира Ткачева и доставивший шайбу автору гола. Гости ответили точными бросками Егора Миловзорова (35) и Евгения Чесалина (37).

В третьем периоде болельщики результативной игры в исполнении двух команд не увидели. Не смогли хоккеисты "Трактора" и "Сибири" отличиться и в овертайме. В серии же буллитов точнее были "тракторозаводцы". Победный гол на счету Владимира Ткачева. Также стоит отметить надежность вратаря хозяев Романа Вилла, парировавшего в послематчевой серии броски Александра Шаронова, Валентина Пьянова, Ника Шорра и Дениса Голубева.

Таким образом, "Трактор" закрепился на второй позиции в Восточной конференции. В следующем матче команда, цвета которой защищают хоккеисты сборной Беларуси Ник Бэйлен и Андрей Стась, 19 ноября сыграет дома с "Нефтехимиком" из Нижнекамска.-0-