16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Челябинский "Трактор" победил магнитогорский "Металлург" в матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отметим, что победную шайбу в матче на свой счет записал игрок сборной Беларуси Ник Бэйлен, выступающий за челябинский клуб. Случилось это на четвертой минуте дополнительного времени. Также у хозяев льда забрасывали Денис Бодров, Лукаш Седлак и Даниил Ильин. У гостей отличились Андрей Нестрашил, Тейлор Бек и Сергей Плотников. После этой победы "Трактор" занимает пятое место в Восточной конференции. Магнитогорский "Металлург" находится на две позиции выше с 76 пунктами.

В Нур-Султане местный "Барыс" также в добавленное время победил омский "Авангард" - 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). У "барсов" отличились Алихан Асетов и Никита Михайлис, оформивший дубль шайбами на 31-й и 63-й минутах. В проигравшей команде голы записали на себя Рид Буше и Найт Корбэн. Несмотря на поражение, "Авангард" продолжает идти на втором месте в Восточной конференции с 78 очками. "Барыс" в этом же дивизионе занимает восьмую позицию: на счету этой дружины 64 очка.

В двух матчах, где команды лишились шансов на выход в плей-офф, новосибирская "Сибирь" одолела нижнекамский "Нефтехимик" - 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0), а "Куньлунь" победил "Сочи" - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).-0-