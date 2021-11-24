Челябинский "Трактор" уступил московскому "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Челябинский "Трактор", несмотря на гол и результативную передачу белорусского хоккиста Андрея Стася, уступил московскому "Динамо" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме со счетом 6:7 (1:2, 1:3, 4:1, 0:1) не в пользу команды Анвара Гатиятулина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Стась вывел свою команду вперед уже на третьей минуте матча. Однако москвичи не сдавались и на 12-й минуте Иван Муранов сравнял счет. Ничья продержалась до 16-й минуты встречи. Вадим Шипачев забросил вторую шайбу для " бело-синих", обозначив превосходство "Динамо".

К середине второй трети поединка москвичи взяли под полный контроль ход игры и отличились еще трижды. Точные броски на счету Богдана Якимова, Антона Белова и Станислава Галиева.

На 35-й минуте экс-минский динамовец, Теэму Пулккинен, выступающий за "Трактор" отыграл одну шайбу. Несмотря на это казалось, что челябинцам все равно не уйти от крупного поражения. Но Сергей Калинин и Вячеслав Основин сократили отставание от соперников до минимума, а затем Никита Тертышный и вовсе сравнял счет.

На 49-й минуте Егор Зайцев вывел москвичей вперед. Впрочем, челябинцы вновь нашли в себе силы выровнять ситуацию. На 58-й минуте Илья Карпухин с передачи Андрея Стася вновь установил ничейный счет.

После этого года команды не стали рисковать и игра перешла в овертайм. Тут счастье улыбнулось "Динамо" из столицы России. Отличился Андрей Миронов, поставивший точку в сверхрезультативном споре двух дружин.-0-