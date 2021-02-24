"Челси" и "Бавария" победили в  матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского "Челси" и немецкой "Баварии" добились побед в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лондонский клуб одолел в Бухаресте лидера испанского чемпионата мадридский "Атлетико" с минимальным преимуществом - 1:0. Победный гол на 71-й минуте встречи забил французский легионер "Челси" Оливье Жиру.

Действующие победители чемпионской Лиги футболисты мюнхенской "Баварии" уверенно переиграли на поле римского "Стадио Олимпико" итальянский "Лацио" с результатом 4:1. В составе победителей отличились Роберт Левандовски, Джамаль Мусиала, Лерой Сане, а еще один мяч в свои ворота отправил защитник римлян Франческо Ачерби. У хозяев единственный гол забил Хоакин Корреа.

Еще два матча 1/8 финала ЛЧ состоятся сегодня поздно вечером: "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия).

На прошлой неделе прошли первые встречи этой стадии чемпионской Лиги: "Барселона" (Испания) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 1:4, "Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:2, "Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:3, "Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 2:1.

Ответные поединки за выход в четвертьфинал состоятся 9-17 марта.-0-