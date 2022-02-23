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23 февраля 2022, 08:44

"Челси" обыграл футболистов "Лилля" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото Getty Images
Фото Getty Images

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты лондонского "Челси" победили французский "Лилль" со счетом 2:0 в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле, действующие победители ЛЧ имели небольшое преимущество над чемпионами Франции и забили по мячу в каждом тайме. На 8-й минуте отличился Кай Хаверц, а в середине второй половины игры примет окончательный результат установил Кристиан Пулишич.

Испанский "Вильярреал" уже на 1-й минуте домашней встречи с итальянским "Ювентусом" оказался в роли догоняющего, пропустив гол после удара Душана Влаховича. В дальнейшем хозяева много атаковали и на 66-й минуте игры Даниэль Парехо восстановил паритет - 1:1. Повторные встречи в этих парах намечены на 16 марта в Лилле и Турине.

Еще два стартовых поединка 1/8 финала пройдут сегодня. В Мадриде испанский "Атлетико" примет английский "Манчестер Юнайтед", в португальской столице лиссабонская "Бенфика" будет соперничать с нидерландским "Аяксом". Ответные матчи в этих парах состоятся 15 марта в Манчестере и Амстердаме.

Стартовые поединки первого-раунда плей-офф чемпионской Лиги прошли на прошлой неделе.

Футболисты английского "Ливерпуля" со счетом 2:0 победили в Милане итальянский "Интер". Австрийский "Зальцбург" у себя дома разошелся миром с немецкой "Баварией" - 1:1. Здесь ответные игры за выход в четвертьфинал пройдут 8 марта в Ливерпуле и Мюнхене.

"Пари Сен-Жермен" в столице Франции одолел мадридский "Реал" с минимальным перевесом в счете - 1:0. Английский "Манчестер Сити" разгромил в Лиссабоне португальский "Спортинг" с результатом 5:0. Здесь ответные встречи пройдут 9 марта в испанской столице и в Манчестере.

Бомбардирскую гонку ЛЧ возглавляет ивуарийский форвард "Аякса" Себастьян Алле, забивший 10 мячей, на один гол отстает лидер атак "Баварии" польский нападающий Роберт Левандовски.

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 18 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Сами матчи за выход в полуфинал пройдут 5-6 апреля и 12-13 апреля. Полуфинальные баталии пройдут 26-27 апреля и 3-4 мая, финальный поединок состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.-0-

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