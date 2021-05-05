"Челси" пробился в финал футбольной Лиги чемпионов

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского "Челси" пробились в финал Лиги чемпионов, одолев по сумме двух полуфинальных встреч мадридский "Реал", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ответном матче в Лондоне английский клуб выиграл с результатом 2:0. Начало игры прошло с преимуществом хозяев поля, которые создали несколько голевых моментов у ворот Тибо Куртуа. Один из них был реализован - на 28-й минуте немецкий форвард "Челси" Тимо Вернер открыл счет. После перерыва подопечные Зинедина Зидана владели инициативой, но не смогли сравнять результат. А на 85-й минуте лондонцы удвоили свое преимущество - передачу Кристиана Пулишича замкнул Мэйсон Маунт. На прошлой неделе в испанской столице эти соперники не выявили победителя, сыграв вничью, - 1:1.

Таким образом, 29 мая в Стамбуле в финальном поединке чемпионской Лиги "Челси" сыграет с еще одним английским клубом "Манчестер Сити". В полуфинальных встречах лидеры английской премьер-лиги дважды переиграли французский "Пари Сен-Жермен" - 2:1 (в гостях) и 2:0 (дома).

"Манчестер Сити" впервые пробился в финал главного клубного турнира Старого Света, а "Челси" в третий раз сыграет в решающем матче Лиги чемпионов.

Список лучших бомбардиров ЛЧ возглавляет норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанн, забивший 10 мячей. Из команд финалистов лучший голевой показатель у француза Оливье Жиру ("Челси"), забившего 6 мячей.-0-