"Челси" сыграет с "Лиллем" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий победитель главного континентального клубного турнира лондонский "Челси" в поединках за выход в четвертьфинал будет соперничать с французским "Лиллем". Финалист прошлого розыгрыша "Манчестер Сити" дважды сыграет с испанским "Вильярреалом". Еще один английский клуб "Ливерпуль" будет соперничать с австрийским "Зальцбургом". Оппонентом футболистов "Манчестер Юнайтед" будет французский "Пари Сен-Жеремен".
Составы остальных пар: "Интер" (Милан, Италия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Реал" (Мадрид, Испания), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Ювентус" (Турин, Италия), "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Бавария" (Мюнхен, Германия).
Поединки за выход в четвертьфинал ЛЧ пройдут в феврале - марте 2022 года.
Также сегодня в Ньоне состоятся жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы и Лиги конференций.-0-