"Челси" во второй раз выиграл  Лигу чемпионов

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты лондонского "Челси" во второй раз стали победителями Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке главного клубного турнира Старого Света на поле стадиона "Драгау" в португальском Порту "Челси" обыграл чемпиона Англии "Манчестер Сити" - 1:0. Обе команды отлично знают манеру игры друг друга и поэтому начали встречу без разведки, в высоком темпе, с акцентом на атаку. В первом тайме соперники попеременно создавали опасные моменты, но удачливее оказались подопечные Томаса Тухеля. На 42-й минуте матча Мэйсон Маунт выдал отличную передачу и Кай Хаверц уверенно переиграл манчестерского голкипера Эдуара Менди - 1:0 в пользу "Челси". После перерыва команда Хосепа Гвардиолы приложила максимум усилий чтобы отыграться, но резульиат не изменился.

"Манчестер Сити" впервые пробился в финал главного клубного турнира Старого Света. "Челси" в третий раз играл в решающем матче Лиги чемпионов. В 2012 году лондонский клуб выиграл турнир, взяв верх над мюнхенской "Баварией", а в 2008-м уступил трофей футболистам "Манчестер Юнайтед".

Лучшим бомбардиром ЛЧ стал норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанн, забивший 10 мячей.

В финале прошлого сезона ЛЧ мюнхенская "Бавария" обыграла в португальском Лиссабоне французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0. Самым титулованным клубом является мадридский "Реал", который 13 раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов.-0-