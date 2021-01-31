Чемпион и призеры определятся на гандбольном чемпионате мира

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Каире определятся чемпион и призеры 27-го мужского чемпионата мира по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке за золотые медали действующие чемпионы планеты гандболисты сборной Дании встретятся с командой Швеции. Свой единственный чемпионский титул датчане завоевали два года назад на предыдущем планетарном форуме, разгромив в финале норвежцев с результатом 31:22. Сборная Швеции в прошлом четыре раза становилась чемпионом мира (1954, 1958, 1990, 1999).
В игре за бронзовые награды в египетской столице встретятся сборные Испании и Франции. В полуфиналах испанцы уступили датчанам - 33:35, а французы проиграли шведам со счетом 26:32.
Сборная Беларуси на нынешнем мировом первенстве завершила выступление после второго группового этапа, заняв 17-е итоговое место.-0-