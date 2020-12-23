Чемпион НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" с поражения начал сезон

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувшей ночью за океаном стартовал юбилейный 75-й по счету чемпионат сильнейшей баскетбольной лиги мира - Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий победитель этого турнира "Лос-Анджелес Лейкерс" уступил баскетболистам "Лос-Анджелес Клипперс" с результатом 109:116. В составе "Клипперс" лучшим снайпером стал Пол Джордж, набравший 33 очка, у проигравших MVP прошлой финальной серии Леброн Джеймс принес своей команде 22 балла. В другом поединке первого игрового дня в Западной конференции баскетболисты "Бруклин Нетс" разгромили "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 125:99.

Первоначально старт этого сезона НБА был намечен на 21 октября, однако из-за пандемии COVID-19 был перенесен. В регулярном сезоне примут участие 30 клубов из Канады и США, разделенные на Западную и Восточную конференции. Регулярный чемпионат финиширует 16 мая 2021 года, поединки плей-офф должны пройти с 22 мая по 22 июля. В связи с угрозой заражения коронавирусом в этом сезоне впервые за долгие годы решено не проводить матч всех звезд НБА.

Национальная баскетбольная ассоциация была основана в 1946 году. Самыми титулованными клубами являются "Бостон Селтикс" и "Лос-Анджелес Лейкерс", которые по 17 раз становились чемпионами.-0-