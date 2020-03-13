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13 марта 2020, 11:48

Чемпиона мира по велоспорту Евгения Королька чествовали в Гродно

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов вручает грамоту Евгению Корольку
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов вручает грамоту Евгению Корольку

13 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Гродно чествовали чемпиона мира по велоспорту Евгения Королька и его первого тренера, передает корреспондент БЕЛТА.

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"В захватывающей борьбе с сильными соперниками ты проявил настоящие чемпионские качества и по праву занял высшую ступень пьедестала почета. Эта победа - подтверждение тому, что в данной дисциплине ты один из лучших спортсменов планеты", - говорится в поздравлении.

Уроженец Гродно, воспитанник Гродненской СДЮШОР №1 Евгений Королек в феврале этого года на чемпионате мира в Берлине выиграл индивидуальную велотрековую гонку с массового старта на дистанции 15 км (скретч), став двукратным победителем мировых первенств в этой дисциплине. По итогам чемпионата мира - 2020 Беларусь стала обладательницей национальной лицензии на Олимпийские игры в велоспорте на треке. Евгений Королек - один из основных из кандидатов на участие в Играх в Токио.

"Приятно, что на родине помнят и поддерживают. Такое отношение мотивирует на дальнейшие свершения. Планы? Продолжать работать, совершенствоваться. Сейчас главная цель - пробиться на Олимпиаду", - сказал Евгений Королек.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов отметил, что такие победы - это не только личный успех спортсмена. Это важнейшее достижение для Гродно, региона, повод для гордости у всей страны.

Грамоты и премии от областных и городских властей были вручены не только спортсмену, но и его тренеру Михаилу Панасику. "Важно заметить потенциальную звезду еще в юном возрасте, найти подход к ребенку, помочь раскрыть его сильнейшие стороны. Сложно переоценить значимость тренера в становлении спортсмена", - подчеркнул Владимир Кравцов.

Тренер вспоминает, что практически сразу увидел в Евгении задатки для велотрека. Но в Гродно своего трека не было. Михаил Панасик уговорил подопечного съездить в Минск и попробовать свои силы: практически с первых гонок пришли победы. "Потенциал Евгения как велогонщика не только на треке, но и на шоссе еще не исчерпан. У него отличные физические данные, мотивация, работоспособность. Впереди еще немало побед", - уверен наставник.

Заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша вручает грамоту Гроднеского городского Совета депутатов первому тренеру Евгения Королька Михаилу Панасику
Заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша вручает грамоту Гроднеского городского Совета депутатов первому тренеру Евгения Королька Михаилу Панасику

На встрече с руководством области Михаил Панасик также попросил обратить внимание на состояние дорожек в районе улицы Томина в Гродно. Здесь когда-то начинал заниматься Евгений Королек, сейчас тренируются будущие звездочки велоспорта. Вот только покрытие стоит привести в порядок.

Владимир Кравцов заверил, что облисполком возьмет ситуацию на контроль. Он также рассказал, что в регионе велодвижению уделяется большое внимание. Создаются велодорожки в Гродно, размечен маршрут, связывающий Гродно с Августовским каналом. Расширяется сеть велодорожек и в районе самого канала, через пункт пропуска "Лесная-Рудавка" они связаны с международными веломаршрутами. Вскоре появится велодорожка между Гродно и польским городом Сокулка.-0-

Фото Леонида Щеглова

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