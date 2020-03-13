Чемпиона мира по велоспорту Евгения Королька чествовали в Гродно

13 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Гродно чествовали чемпиона мира по велоспорту Евгения Королька и его первого тренера, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко поздравил велогонщика Евгения Королька с золотой медалью ЧМ в Берлине "В захватывающей борьбе с сильными соперниками ты проявил настоящие чемпионские качества и по праву занял высшую ступень пьедестала почета. Эта победа - подтверждение тому, что в данной дисциплине ты один из лучших спортсменов планеты", - говорится в поздравлении.

Уроженец Гродно, воспитанник Гродненской СДЮШОР №1 Евгений Королек в феврале этого года на чемпионате мира в Берлине выиграл индивидуальную велотрековую гонку с массового старта на дистанции 15 км (скретч), став двукратным победителем мировых первенств в этой дисциплине. По итогам чемпионата мира - 2020 Беларусь стала обладательницей национальной лицензии на Олимпийские игры в велоспорте на треке. Евгений Королек - один из основных из кандидатов на участие в Играх в Токио.

"Приятно, что на родине помнят и поддерживают. Такое отношение мотивирует на дальнейшие свершения. Планы? Продолжать работать, совершенствоваться. Сейчас главная цель - пробиться на Олимпиаду", - сказал Евгений Королек.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов отметил, что такие победы - это не только личный успех спортсмена. Это важнейшее достижение для Гродно, региона, повод для гордости у всей страны.

Грамоты и премии от областных и городских властей были вручены не только спортсмену, но и его тренеру Михаилу Панасику. "Важно заметить потенциальную звезду еще в юном возрасте, найти подход к ребенку, помочь раскрыть его сильнейшие стороны. Сложно переоценить значимость тренера в становлении спортсмена", - подчеркнул Владимир Кравцов.

Тренер вспоминает, что практически сразу увидел в Евгении задатки для велотрека. Но в Гродно своего трека не было. Михаил Панасик уговорил подопечного съездить в Минск и попробовать свои силы: практически с первых гонок пришли победы. "Потенциал Евгения как велогонщика не только на треке, но и на шоссе еще не исчерпан. У него отличные физические данные, мотивация, работоспособность. Впереди еще немало побед", - уверен наставник.

Заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша вручает грамоту Гроднеского городского Совета депутатов первому тренеру Евгения Королька Михаилу Панасику

На встрече с руководством области Михаил Панасик также попросил обратить внимание на состояние дорожек в районе улицы Томина в Гродно. Здесь когда-то начинал заниматься Евгений Королек, сейчас тренируются будущие звездочки велоспорта. Вот только покрытие стоит привести в порядок.

Владимир Кравцов заверил, что облисполком возьмет ситуацию на контроль. Он также рассказал, что в регионе велодвижению уделяется большое внимание. Создаются велодорожки в Гродно, размечен маршрут, связывающий Гродно с Августовским каналом. Расширяется сеть велодорожек и в районе самого канала, через пункт пропуска "Лесная-Рудавка" они связаны с международными веломаршрутами. Вскоре появится велодорожка между Гродно и польским городом Сокулка.-0-

Фото Леонида Щеглова