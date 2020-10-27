Чемпиона мира в беге на 100 м дисквалифицировали на два года

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американского бегуна на спринтерские дистанции Кристиана Коулмана дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Причиной дисквалификации 24-летнего спортсмена стал пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев - 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. Легкоатлет не предоставил документы о своем местоположении для допинг-тестирования.

Кристиан Коулман победил в беге на 100 м на чемпионате мира 2019 года, а также в эстафете 4х100 м. Также на его счету две серебряных медали ЧМ 2017 года. В 2018-м американец установил рекорд мира в беге на 60 м.-0-