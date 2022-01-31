Чемпионами Беларуси по шашкам-64 стали Игорь Михальченко и Вера Хващинская

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известны результаты чемпионата Беларуси по шашкам-64, который проходил в Минске с 21 по 30 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.
В мужском турнире победу одержал международный гроссмейстер, действующий чемпион мира и Европы Игорь Михальченко. Второе место занял Сергей Садовский, третьим стал Андрей Валюк.
Среди женщин сильнейшей стала второй номер мирового рейтинга международный гроссмейстер Вера Хващинская. Серебряная медаль досталась Эмме Саврас, бронзовая - у Виктории Николаевой.
Для обоих чемпионов этот национальный титул стал девятым в карьере.
В августе сильнейшие белорусские шашисты примут участие в командном мировом первенстве, которое примет Болгария. Личный чемпионат мира по шашкам-64 состоится осенью.
Следующий крупный старт в республиканском календаре - чемпионат Беларуси по шашкам-100, который пройдет в столице с 10 по 20 марта.-0-