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03 мая 2020, 10:47

Чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии

Фото EPA - EFE
Фото EPA-EFE

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководству чемпионата Англии по футболу предложили доиграть оставшиеся матчи приостановленного из-за пандемии сезона в Австралии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание The Sun.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. Клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

Футбольный агент Гэри Уильямс предложил руководству Английской премьер-лиги (АПЛ) доиграть чемпионат в австралийском городе Перт, который, как утверждает местный сенатор, не так сильно пострадал от пандемии и является "самым безопасным местом на земле".

Гэри Уильямс считает, что подобное решение гарантирует более комфортные условия для игроков, избавит полицию от необходимости охранять тренировочные базы клубов и повысит вариативность при принятии решения о присутствии зрителей на трибунах. Вещатели, по словам агента, легко адаптируются к английскому графику, поэтому проблем с трансляцией матчей не возникнет.

В сообщении говорится, что несколько клубов АПЛ уже выразили заинтересованность в предложении. На следующей неделе Гэри Уильямс планирует провести переговоры с властями Британии.-0-

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