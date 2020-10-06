Чемпионат Беларуси по боксу стартует в Молодечно

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по боксу стартует сегодня в молодечненском спортивно-развлекательном центре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня начались поединки предварительной стадии соревнований, которые продлятся до 7 октября. Затем у спортсменов будет день отдыха. 9 октября пройдут полуфиналы. Имена обладателей золотых медалей турнира станут известны 10 октября.

Как отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА государственный тренер национальной команды по боксу Министерства спорта и туризма Беларуси Александр Ермашевич, на турнире выступят 28 девушек и 59 мужчин из всех регионов Беларуси. "На данном турнире собираемся просмотреть кандидатов на участие в отборочных турнирах на Олимпиаду в Токио. Старт континентального отбора пройдет в феврале, а мирового в мае 2021 года. Кроме того, пока никто не отменял чемпионаты мира, которые также намечены на следующий сезон. Собираемся по итогам старта в Молодечно очертить круг претендентов и на эти престижные международные состязания", - отметил специалист.

В числе участников турнира чемпион II Европейских игр Дмитрий Асанов, призер мультиспортивного форума в Минске Владислав Смягликов, капитан национальной команды Виталий Бондаренко, подающие надежды молодые атлеты Александр Родионов и Алексей Алферов, Юлия Апанасович, Яна Бурим, Алла Яршевич, Дарья Осмоловская, Виктория Кебикова.

Женские старты проходят в категориях 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг и свыше 81 кг. Мужчины выявляют сильнейших в весах 52 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг и свыше 91 кг.

В условиях пандемии состязания проходят в соответствии с требованиями, приняты все эпидемиологические и санитарные меры в соответствии с рекомендациями Минздрава Беларуси и рекомендациями Международной федерации бокса. На трибуны не пускают зрителей, а участники обязаны соблюдать масочный режим. Для любителей бокса организована онлайн-трансляция с места событий.-0-