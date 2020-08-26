Чемпионат Беларуси по гандболу откроется матчем минского СКА и гродненского "Кронона"

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем минского СКА и гродненского "Кронона" сегодня откроется 29-й чемпионат Беларуси по гандболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед стартом нового национального первенства вице-чемпионы страны столичные армейцы сыграли в решающем поединке розыгрыша Кубка Беларуси, уступив в упорнейшей борьбе действующему обладателю золота клубу "Мешков Брест" (25:26). Сегодняшний поединок станет для минчан последней проверкой сил перед домашним матчем Евролиги с московским ЦСКА, который состоится 29 августа в минском дворце спорта "Уручье".

В пятницу, 28 августа, бронзовый призер чемпионата Беларуси могилевский клуб "Машека" примет на своей площадке гандболистов "Гомеля", 29 августа "Мешков Брест" сыграет у себя дома с командой РГУОР-сборная-2002, а 30 августа в Минске состоится столичное дерби, в котором БГУФК-СКА будет соперничать с клубом "Витязь-Леон".

По ходу сезона команды проведут четырехкруговой турнир - по два матча дома и в гостях. Больше всех чемпионских титулов у брестчан, которые 12 раз становились лучшими. Десять раз золото завоевывал столичный СКА, пять - минское "Динамо", один раз чемпионом был столичный "Аркатрон".

Женский чемпионат стартует в начале сентября. В ближайшие выходные дни в Жлобине пройдет решающий этап женского Кубка Беларуси. В субботу, 29 августа, в полуфиналах сыграют "БНТУ-БелАЗ" - "Витебчанка" и "Гомель" - "Городничанка". Победители полуфинальных матчей 30 августа разыграют главный приз, проигравшие поспорят за 3-е место в кубковом розыгрыше. В прошлые годы гандболистки "БНТУ-БелАЗа" 16 раз выигрывали Кубок страны, у "Гомеля" четыре трофея, два у гандболисток "Городничанки".-0-