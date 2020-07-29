Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, который стартовал на базе РЦОП по гребным видам спорта в Заславле, сегодня найдут своих обладателей награды в четырех видах программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях, которые завершатся 2 августа, ожидается участие лидеров национальной команды по данному виду спорта, в том числе двукратных бронзовых призеров Олимпийских игр, мультимедалисток II Европейских игр в гонках байдарок Марины Литвинчук и Ольги Худенко, олимпийского чемпиона Романа Петрушенко, победителя и призера чемпионатов мира Олега Юрени и других высококлассных спортсменов.

Из-за эпидемиологической обстановки было принято решение проводить турнир без болельщиков на трибунах. По задумке тренерского штаба национальной команды Беларуси старты в Заславле станут для гребцов репетицией к Играм в Токио, которые через год пройдут практически в то же время, с 23 июля по 8 августа. В олимпийской регате мастеров гребли на байдарках и каноэ в Токио будут разыграны 16 комплектов наград.-0-