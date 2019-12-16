Чемпионат Беларуси по грэпплингу ADCC станет главным стартом года для борцов - Сохадзе

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат Беларуси по грэпплингу ADCC, который продет 22 декабря в олимпийском спортивном комплексе "Стайки", станет главным стартом уходящего года для отечественных борцов, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации грэпплинга (БФГ) Вахтанг Сохадзе.

"Это финальный старт 2019 года, и для белорусских грэпплеров он станет главным. Мы подготовили сюрпризы для зрителей и участников. Одним из них станет суперсхватка в абсолютной весовой категории с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Сильнейший представитель бразильского джиу-джитсу и грэпплинга в нашей стране Андрей Сакович поборется с атлетом греко-римского стиля Марселем Сычевым", - рассказал Вахтанг Сохадзе. По его мнению, это внесет дополнительный накал и интригу на турнире.

Председатель БФГ отметил, что в чемпионате Беларуси примут участие в том числе атлеты из соседних стран. Турнир позволит белорусским борцами пройти процедуру отбора на чемпионат Европы 2020 года, который состоится в Кишиневе (Молдова).

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Он не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.-0-