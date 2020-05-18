Чемпионат Беларуси по хоккею на траве возобновится в июне

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди мужских и женских команд, взявший паузу в апреле, продолжится в начале июня. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

Чемпионат страны среди женщин возобновится 5-6 июня. Командам осталось сыграть шесть туров, после чего четыре лучшие дружины будет ждать серия плей-офф. В полуфинале для выхода в следующий раунд состязаний нужно будет одержать две победы, а в финальной серии - три. Тройку сильнейших команд на момент перерыва в соревнованиях составили ГХК "Ритм" (Гродно) - 8 игр/18 очков, ХК "Минск" - 6 /15, МОК "Виктория" (Смолевичи) - 6/15.

Состязания мужчин стартуют 6-7 июня. Чтобы выявить сильнейших, им также остается сыграть шесть туров регулярного чемпионата, после чего, как и в женских стартах, начнутся полуфинальная и решающая серии плей-офф. В настоящее время после восьми туров лидирует ХК "Минск", на счету которого 22 очка. У брестского "Строителя" на три пункта меньше. Замыкает тройку сильнейших ХК "Гомель" (8 матчей/15 очков).-0-