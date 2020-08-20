Чемпионат Беларуси по хоккею сезона 2020/2021 стартует 6 сентября

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен календарь чемпионата Беларуси по хоккею сезона 2020/2021. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как и прежде, экстралига будет разделена на два дивизиона. В первом из них матч открытия пройдет 6 сентября. Болельщиков ожидает встреча на "Чижовка-Арене" "Юности-Минск" и солигорского "Шахтера". Остальные команды выйдут на лед 7 сентября. Старт турнира в дивизионе Б будет дан 9 сентября.

Всего в состязаниях примут участие 15 команд. В экстралиге А выступят "Юность-Минск", "Неман" (Гродно), "Шахтер" (Солигорск), "Динамо-Молодечно", "Гомель", "Металлург-Жлобин", "Локомотив" (Орша) и "Могилев".

В экстралиге Б сразятся "Лида", "Брест", "Химик" (Новополоцк), "Пинские ястребы", "Авиатор" (Барановичи), "Беларусь U-18" и "Витебск".

По итогам первой стадии турнира, матчи которой пройдут с сентября по январь, четыре лучших команды экстралиги А получат передышку перед стартом плей-офф, а четыре худших представителя сильнейшего дивизиона и четыре лучших команды экстралиги Б в сериях до двух побед одного из соперников определят остальных четверых участников плей-офф.

На первой стадии чемпионата команды сыграют в общем 294 матча: 168 игр в экстралиге А и 126 поединков в дивизионе Б.-0-