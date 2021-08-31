Чемпионат Беларуси по хоккею стартовал матчем "Шахтера" и "Металлурга"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стартовал 30-й чемпионат Беларуси по хоккею. В первом матче турнира нового сезона солигорский "Шахтер" в домашних стенах уступил жлобинскому "Металлургу" со счетом 3:4 (0:1, 2:2, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период проходил с заметным преимуществом хоккеистов из Жлобина, которые, выдержав стартовый натиск хозяев, прочно обосновались на половине площадки "горняков" и не единожды угрожали воротам Игоря Брикуна. Количество перешло в качество на 17-й минуте, когда Георгий Кришталь, которому ассистировали Илья Шуринов и Егор Воронов, оформил взятие ворот солигорчан, став автором первой шайбы чемпионата Беларуси нового сезона.

Во втором периоде команды оживились, по два раза поразив ворота конкурентов. Сначала на 23-й минуте встречи игрок "Шахтера" Михей Новик сравнял счет. Но через 56 секунд Вячеслав Андрющенко вновь вывел гостей вперед, а Евгений Соломонов укрепил лидерство "стальных волков", наказав соперников за несколько академичные действия в большинстве. "Горняки" через десять секунд ответили точным "выстрелом" Павла Чернова.

После второго периода команды не раз могли огорчить вратарей друг друга, однако лучше этой возможностью воспользовались игроки из жлобинской команды. Мастерски сыграв у чужих ворот, четвертую шайбу в ворота "горняков" забросил Алексей Мастрюков, отличившийся на 54-й минуте встречи. Однако интрига не умерла. За 99 секунд до конца поединка Александр Жидких вновь сократил отставание от гостевой дружины до минимума. Однако большего игрокам "Шахтера" добиться не удалось. Финальная сирена засвидетельствовала победу "Металлурга" из Жлобина.-0-