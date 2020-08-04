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04 августа 2020, 19:33

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике стал праздником для любителей спорта - Девятовский

Вадим Девятовский. Фото из архива
Вадим Девятовский. Фото из архива

Главный старт четырехлетия - Олимпида в Токио - был перенесен. Поэтому в Беларуси решили провести свои "Беларускія легкаатлетычныя гульні" с национальным колоритом. Три дня гудел стадион "Динамо", принимая спортсменов. Корреспондент БЕЛТА пообщался с председателем Белорусской федерации легкой атлетики Вадимом Девятовским и узнал, какие выводы можно сделать после главного старта сезона, а также поинтересовался планами федерации на ближайшее время.

- Стадион "Динамо" за время чемпионата Беларуси был свидетелем многих рекордов. Какие выводы можно сделать по итогам главного старта страны?

- Мне тяжело передать, что я испытал за это время на "Динамо". Когда живешь судьбами наших атлетов, видишь, как спортсмен растет, добивается значимых результатов, ставит рекорды, пусть прозвучит пафосно, но слезы радости наворачиваются на глаза. Испытываю гордость за наших легкоатлетов. Виолетта Скворцова, которая стабильно в тройном прыжке показывает результат за 14 м. Это уже становление молодого спортсмена, готового ехать на Олимпийские игры. Алексей Котковец, который метнул копье на 86,05 м. Это бронзовая награда на Олимпиаде-2016 в Рио и серьезная заявка на Токио. Татьяна Холодович - вообще без комментариев. Она абсолютный лидер в мире.

Сборная Беларуси - это сплав опытных и молодых спортсменов. Чемпионат страны показал, что десятки наших атлетов могут показывать результаты мирового уровня. Особое внимание хочется уделить молодежи, которая успешно доказывает свой высокий класс. Мы болезненно переживали их переход во взрослый спорт. Обновление национальной команды произошло, и мы вправе ждать дивидендов.

- БФЛА выбрала интересный формат для чемпионата страны - "Беларускія легкаатлетычныя гульні". Как он себя зарекомендовал?

- Спортсмены, как и мы, организаторы, отмечают, что по накалу эмоций, зрелищности этот летний чемпионат Беларуси является лучшим. Для всех любителей спорта он стал праздником. Зрители могли заметить отсылки к белорусской культуре. Этот антураж подчеркнул: мы самодостаточная страна со своим языком, культурой и историей. Данный факт крайне важен.

- Можно ли по результатам чемпионата Беларуси делать какие-то прогнозы на Токио?

- У нас была скомканная подготовка в этом году. С началом пандемии коронавируса всех атлетов, несмотря на звания и титулы, возвращали домой. Иван Тихон, Ирина Жук, Марина Арзамасова… Но мы не потеряли тренировочный тонус, продолжили подготовку, пусть и без соревнований. БФЛА предпринимала попытки провести онлайн-турниры по прыжкам в высоту, толканию ядра и метанию копья. Понятно, что все виды легкой атлетики не охватишь.

Мы попытались скрасить, хотя бы минимально, отсутствие стартов для наших спортсменов. На чемпионате Беларуси атлеты показали выдающиеся результаты. Уверен, в олимпийский сезон показатели будут еще выше. Год дополнительной подготовки - повод укрепить свои результаты.

- Ранее вы говорили о том, что постараетесь привлечь зрителей из онлайна на стадион. Удалось?

- Если подытожить, то на уличном турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта в рамках чемпионата Беларуси, присутствовали, с учетом проходящих и задерживающихся людей, от 500 до 1 тыс. зрителей. В РЦОП по легкой атлетике 30 июля, где состоялись соревнования в беге на 10 тыс. м, трибуны были заполнены на четверть. А на "Динамо" в период пандемии и плохой погоды мы продали 1,5 тыс. билетов, более 1,2 тыс. человек посетили турнир по пригласительным. Постоянно наблюдали за баталиями не менее 700 зрителей. Кто-то приходил посмотреть на Анастасию Мирончик-Иванову, кто-то - на Максима Недосекова.

По посещаемости это самый успешный летний чемпионат страны. До этого за состязаниями наблюдали только тренеры и сами спортсмены. Легкую атлетику любят смотреть по телевизору, сейчас же мы видим интерес уже на стадионе. Лед тронулся.

- Белорусская федерация легкой атлетики активно пропагандирует спорт и здоровый образ жизни. Минский полумарафон, "300 талантов для королевы" - продолжать можно долго. Что готовите в ближайшее время?

- Давайте укрепимся на достигнутом - мы и так на себя много взяли. Проведен чемпионат Беларуси, который стал для нас новым опытом работы с массами. На одних и тех же дорожках бежали как профессиональные атлеты, так и участники семейных и корпоративных эстафет. Стараемся не только привлечь болельщиков, но и спровоцировать их на активности. Для любителей это незабываемые эмоции и опыт.

Вспомните Минский полумарафон. Мы начинали с 16 тыс., в сентябре побегут уже 42 тыс. Народное радио - лучшая реклама. Гарантирую, в следующем году у нас будет на стадионе аншлаг.

Также большое внимание БФЛА уделяет развитию детского спорта. Если взять летнее первенство страны, у нас доходило до 40 участников на вид. Такого никогда не было. Мы увеличиваем количество занимающихся детей. Это резерв на будущее. Возможно, будущие спортсмены национальной команды.

Александр ЖИБУЛЬ,

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