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31 июля 2020, 17:37

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике торжественно открылся на минском стадионе "Динамо"

Фото из архива
Фото из архива

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике торжественно открылся сегодня на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук отметил, что чемпионат Беларуси по легкой атлетике - большой спортивный праздник. "Год назад мы испытывали на "Динамо" прекрасные эмоции от выступлений наших спортсменов. Я уверен, что сегодня мы сможем получить эмоции не хуже. Наши легкоатлеты готовились к Олимпийским играм, но, к сожалению, из-за пандемии коронавируса соревнования перенесены на более поздний срок. Мы уверены, что белорусские атлеты в течение этих трех дней продемонстрируют высокие результаты", - сказал он.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский заострил внимание на том, что к этому году атлеты готовились усердно. "Несмотря на то что Олимпийские игры перенесены на год, белорусские спортсмены сделают все возможное, чтобы достойно представить Беларусь", - добавил глава федерации.

В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м, спортивная ходьба 10 тыс. м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 110 м с/б, 100 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг.

Победителями в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта, стали Алексей Ничипор (20,42 м) и Алена Дубицкая (19,19 м). Кроме захватывающих состязаний для зрителей были организованы конкурсы.

Сергей Кравченя (29 мин. 20,86 сек.) и Нина Савина (33 мин. 17,53 сек.) выиграли 30 июля соревнования в беге на 10 тыс. м. Турниры прошли в рамках чемпионата Беларуси, который получил название "Беларускія легкаатлетычныя гульні".

Завершатся состязания 2 августа.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-

Фото Андрея Покумейко

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