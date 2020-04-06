6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по мини-футболу приостановлен до 25 апреля. Такое решение было принято сегодня на заседании исполкома Белорусской ассоциации мини-футбола (БАМФ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее планировалось, что матчи первого раунда плей-офф национального первенства состоятся 11 апреля, теперь они отложены.

В понедельник, 20 апреля, исполком БАМФ снова проанализирует санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране и рекомендации Министерства здравоохранения и примет решение о возобновлении либо дальнейшей приостановке чемпионата.

Победителем первого этапа чемпионата Беларуси по мини-футболу стал гомельский БЧ. Вместе с ним прямые путевки в четвертьфинал завоевали оршанский "Витэн", минская "Столица" и гомельский ВРЗ.

Остальные участники 1/4 финала определятся после поединков первого раунда плей-офф. В нем сыграют "Дорожник" (Минск), "Щучин", "Борисов-900", "Динамо-БНТУ" (Минск), ФК "Минск", "Охрана-Динамо" (Минск), ЦКК (Светлогорск), "УВД-Динамо" (Гродно).

После первого этапа список лучших бомбардиров возглавляет Андрей Скварчевский ("Дорожник"), на счету которого 24 гола.-0-