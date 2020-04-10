10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по плаванию перенесен на неопределенный срок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

Соревнования должны были пройти 21-25 апреля в Бресте при закрытых трибунах. Но из-за ситуации с коронавирусом перенесены на неопределенный срок. Ранее также БФП отложила на неопределенный срок первенство Беларуси среди юниоров. Изначально состязания планировались с 31 марта по 4 апреля.

О датах турниров будет сообщено позже.

Наибольшие ожидания на медали на главном старте четырехлетия у тренерского штаба сборной Беларуси по плаванию связаны с комбинированной и смешанной эстафетой. Особые надежды возлагаются на Илью Шимановича и Анастасию Шкурдай.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о новом сроке окончания квалификационного периода к Олимпийским играм 2021 года в Токио. Период отбора на Игры завершится 29 июня 2021 года. Отмечается, что международные спортивные федерации вправе определять собственные сроки окончания квалификации, но они не могут завершиться позднее установленной МОК даты.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющие 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.

ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-