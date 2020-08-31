31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по самбо пройдет 17-19 сентября в "Стайках". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал старший тренер национальной команды по самбо Вячеслав Кот.

"На континентальный форум по самбо, который должен пройти в Екатеринбурге, у нас уже сформирован состав. Однако в каких-то весовых категориях возможны поправки. Чемпионат Беларуси станет контрольным стартом для наших спортсменов. Тренерский состав посмотрит форму атлетов: все-таки состязания уже давно не проводились и нам важно видеть, что мы наработали. У нас впереди насыщенный календарь, надеемся, что все запланированные соревнования пройдут в срок", - сказал Вячеслав Кот.

В программе чемпионата Беларуси также поединки по боевому самбо. По словам тренера, данные соревнования - это отличная возможность победителям и призерам турнира выполнить нормативы МС и КМС по самбо. Как отметил Вячеслав Кот, спортсмены соскучились по турнирам и рвутся в бой.

Планируется, что чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге (Россия) пройдет 27-29 ноября.

На континентальном форуме - 2019 в испанском Хихоне сборная Беларуси по самбо заняла четвертое место в общекомандном зачете, завоевав одну золотую, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Самбо - неолимпийский вид спорта, 30 октября 2018 года Международный олимпийский комитет объявил о временном признании самбо.-0-