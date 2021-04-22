Чемпионат Беларуси по танцевальному спорту пройдет в Минске

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по танцевальному спорту пройдет в столичном Дворце спорта 24-25 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского альянса танцевального спорта.

На протяжении двух дней спортивные пары участников от 6 до 60 лет будут бороться за победу и призовые места в различных соревновательных дисциплинах. Для призеров и победителей организаторы подготовили кубки, медали и ценные подарки. Традиционно по итогам турнира будет сформирован состав сборной Беларуси по танцевальному спорту. Лучшие пары получат право представлять страну на чемпионатах Европы, мира и других титульных международных состязаниях.

Организатор соревнований - Министерство спорта и туризма при поддержке НОК Беларуси и РОО "Белорусский альянс танцевального спорта".-0-