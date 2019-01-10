Чемпионат Беларуси по трековым гонкам "Горячий лед" стартует 13 января

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие автопилоты Беларуси соберутся 13 января на стадионе "Заря" в поселке Боровая Минского района, чтобы померяться силами в зимних трековых гонках, сообщили БЕЛТА организаторы.

Соревнованиям под общим названием "Горячий лед" в текущем году исполняется 20 лет. За это время они переросли из простых гонок пилотов-любителей в чемпионат Беларуси по трековым автомобильным гонкам. В зимних этапах нынешнего года в гонки добавятся соревновательные классы - "Лайт", "Супер +", "Супер 1600" и "Супер RWD", что существенно повысит зрелищность заездов.

В первом этапе чемпионата Беларуси по трековым гонкам, который пройдет 13 января, будут участвовать известные автоспортсмены Александр Сачук, Сергей Выдронка, Алексей Шендюков, Николай Шерог, Сергей Лапицкий и др. Второй этап состоится 27 января, третий - 10 февраля, четвертый - 24 февраля.

Для зрителей традиционно предусмотрены игры, розыгрыши и призы от партнеров. Начало гонок в 12:00 13 января по адресу: пос. Боровая, стадион "Заря". Мероприятие платное. Стоимость билетов на соревнования: Br10 (взрослый билет), Br5 (для студентов и пенсионеров), дети до 14 лет - бесплатно.

Организаторами гонок выступают редакция газеты "Автодайджест" и РСТК ДОСААФ.

Генеральный партнер - компания BOSH.

Партнеры чемпионата: компания "Евромеханика", представляющая антикоррозийное средство Dinitrol, компания "Русские шины" - официальный дилер шин Cordiant, компания "Лукойл", компания "ПС Авто Групп" - официальный дилер масел TOTAL и запчастей EURO REPAR, ТД "Форсаж" - крупнейший поставщик инструмента для СТО, компания "Онза-авто" - официальный дилер масел Mabanol и Onzoil, ОАО "Машпищепрод" - производитель чипсов "Мира".

Информационные партнеры Чемпионата Беларуси по трековым автомобильным гонкам "Горячий лед-2019": Белорусское телеграфное агентство, Радио "Пилот-ФМ", 8-й телевизионный канал, Интернет-порталы av.by, abw.by, relax.by, 1K.by, tut.by-0-